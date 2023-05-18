Микровыставка, шоу двойников, концерты и перформансы: что ждет Екатеринбург на «Ночи музеев»

«Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет в предстоящую субботу, 20 мая. Всего будет работать 140 площадок. Кроме традиционных экскурсий по экспозициям, будут концерты, кулинарные мастер-классы, театральные перформансы, погружение в дополненную реальность и многое другое. «Новый День» выбрал несколько интересных локаций, на которые стоит обратить внимание.

Самая историческая площадка – в Музее истории Екатеринбурга

Темой культурной акции в этом году стало 300-летие Екатеринбурга, поэтому не удивительно, что одна из самых интересных программ будет в музее истории города. Гостям здесь обещают ВИП-экскурсии на ретроавтомобиле (билет нужно покупать отдельно), спектакль про Екатеринбург, семейный квест между зданиями музея. В 20:00 начнется дефиле двойников выдающихся деятелей мировой культуры и политики, посещавших Свердловск в ХХ веке. А также будет работать фотозона «Шоу двойников».

И хоть масштабный рок-концерт в этом году в «Ночь музеев» не состоится, на крыше МИЕ в 21:30 выступит группа «Рио батукада». А в 22:00 будет танцевальный перформанс «Танцуем Индию» от ансамбля «Сантош». Ну и, конечно, все время акции будут проходить экскурсии по выставкам, посвященным 300-летию города и его основателям.

Самая уральская площадка – в Литературном квартале

После посещения музея истории удобно будет заглянуть в парк Литературного квартала. Там уже почти готова экспозиция «Уральский народный букварь». Прямо на газонах создатели выложили слова из больших каменных букв. Это характерные именно для Урала просторечья и жаргонизмы. Их использовали в своих произведениях Мамин-Сибиряк и Бажов, а многие и сейчас встречаются в нашей речи. «Айда», «ерепеня», «скыркаться» – сходите и проверьте, насколько ваш лексикон истинно уральский.

Самый маленький выставочный зал

Один из необычных выставочных проектов откроется в 20:45 возле Водонапорной башни. Его площадь составит меньше половины квадратного метра. Здесь представят уникальную выставку живописи, которая проработает только до конца «Ночи музеев». В экспозицию войдут более трех десятков авторских работ в жанре миниатюры: городские пейзажи, достопримечательности и памятные места, миниатюрные копии картин и экспонатов из екатеринбургских музеев. Самое «масштабное» полотно в экспозиции всего 4х4 сантиметра, самое маленькое – 1,5х1,5 сантиметра. Никаких принтов, только оригинальная, созданная вручную графика и живопись. Помимо миниатюрных размеров, все будет как в настоящем музее – картины оформлены в золоченые рамы, а по выставке прогуливаются крошечные посетители. Кстати, посещение этой площадки – бесплатное.

Самая тусовочная – во дворе ГЦСИ

Открытие летнего двора «ГЦСИ Екатеринбург» уже не первый год проходит в «Ночь музеев». Вот и в этот раз 20 мая ждут всех друзей музея, художников, тусовщиков и креативных людей.

С 15:00 до 21:00 здесь будет работать маркет, организованный художниками для художников, – «Друзья друзей». Авторы выставят живопись, графику, керамику, текстиль, авторские украшения и многое другое. Маркет поможет выйти уральскому искусству в массы, а мероприятие станет возможностью для объединения художников, фотографов, стилистов, дизайнеров. Площадку оборудуют для комфортного передвижения людей, которые используют инвалидные коляски, также в музее будут дежурить волонтеры.

С 20:00 до 23:00 во дворе будет концерт. Выступят: «Ротврот», Anything Helps, Wet Carpet, а также дуэт Софьи Сванур и Марии Шлаен.

Внутри музея будут проходить экскурсии по текущим выставкам, которые тоже посвящены Екатеринбургу и его жителям.

Самая нереальная – в отеле «Центральный»

Первый отель Свердловска – «Центральный» – 20 мая ждет гостей, которые смогут прогуляться по коридорам гостиницы – такой, какой она была полтора века назад. При помощи 3D-дополненной реальности произойдет полное погружение в атмосферу гостиницы довоенного времени. Вы сможете попасть и передвигаться по номеру, а также насладиться видом из окна конца XIX-XX вв. Кроме того, будет экскурсия в иммерсивный театр, ресторан «Савой» времен Высоцкого. Можно будет попробовать советское меню.

Самая андеграундная площадка – в Музее Андеграунда

Музей андеграунда приглашает в ночь с 20 на 21 мая посетить основные «андеграундные» выставки, а еще – послушать музыку во дворе. В 21:00 состоится презентация сингла Paganini известного екатеринбургского экспериментального коллектива «Другой Оркестр». Со времени выхода в свет альбома Beat! Beat! Drums! прошло почти 4 года, и выходом сингла музыканты нарушают столь долгое молчание.

Кроме того, музыканты сыграют мини-сет из драм-энд-бейс треков коллектива. Их исполнит музыкальная группировка BEAT/овка. Так же Drugoi Orkestr представит публике свой первый клип на новый сингл.

Самая театральная площадка – в «Галерке»

Молодежный театр «Галерка» приглашает бесплатно посмотреть несколько постановок (нужно заранее записаться, мест мало). В 21:00 – «Иммерсивное введение в историю Медеи». Самые страшные трагедии происходят за одну ночь. И вам предстоит провести одну роковую ночь с Медеей на острове Коринф.

С 00:30 до 02:00 – «Евгений Онегин и не только». «Во времена Пушкина зритель мог поднять голову вверх и затушить всю люстру сразу, в наши времена остается только...» – а что остается, вы узнаете в театре.

Самая вкусная площадка – в «Креативном кластере Л52»

В «Л52» в «Ночь музеев» будут лепить пельмени. Там попытаются воссоздать атмосферу семейных вечеров, на которых собирались родственники, друзья и соседи. Так поступали и жильцы дома-коммуны на Ленина, 52: говорили, шутили, пели, готовили.

Кулинарные мастер-классы и дегустации начнутся в 19 часов и продлятся до полуночи. В 21:00 пройдет концерт «Пиано Екб». Кроме того, будут экскурсии по выставке «Этажи времени».

Самая мультижанровая – в Ельцин-центре

Разные площадки Ельцин-центра по-своему осмыслят городское наследие – вы сможете не только погрузиться в историю города, но и услышать Екатеринбург, поспорить о нем и даже увидеть масштабную фантазию о его будущем. Каждый из нас не просто живет в городе, но город живет в каждом из нас. Какой Екатеринбург впитали его жители, каким они мечтали его видеть, что является главным городским символом и почему мы продолжаем выбирать Екатеринбург как место для своей жизни?

Будут музейные квесты, встречи с городскими коллекционерами, интерактивная инсталляция, изображающая один из кварталов старого Екатеринбурга.

Ключевым проектом станет выставка «Представляя город». На один день экраны музея преобразятся, и посетители увидят любопытные зарисовки из 300-летней жизни города. Это фрагменты кинохроники, запечатлевшие различные сюжеты из жизни Екатеринбурга-Свердловска в XX веке: праздник Георгиевских кавалеров на Кафедральной площади и продажа кроссовок на рынке Шувакиш, стройки первых пятилеток и митинг времен перестройки и визит в наш город вице-президента США Ричарда Никсона. А нейросеть воплотила фантазии музейщиков о том, как будет выглядеть Екатеринбург в свои 500, 1000 и даже 3000 лет. Созданная видеоинсталляция будет транслироваться на самом большом экране музея на президентской площади.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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