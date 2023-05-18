российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 мая 2023, 12:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суд не стал рассматривать характеристику Ройзмана* от Аллы Пугачевой

Судья Николай Тараненко, который рассматривает уголовное дело Евгения Ройзмана (признан иноагентом), не принял во внимание положительную характеристику бывшего мэра Екатеринбурга, присланную певицей Аллой Пугачевой.

На сегодняшнем заседании судья сказал, что в присланном Пугачевой документе содержится «внепроцессуальное обращение», которое рассмотрению не подлежит. В характеристике, которую прислала Примадонна, в частности, говорится: «Я поддерживала Евгения* во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась. Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города и каждому он пытался помочь. Я знаю, Ройзмана Е.В.* лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине. Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу».

Копию письма Пугачевой опубликовал в телеграм-канале друг подсудимого Алексей Венедиктов (признан иноагентом).

Кроме Пугачевой, положительные характеристики на Ройзмана* написали актер Вениамин Смехов, драматург Николай Коляда и другие.

Сегодня суд рассмотрел показания оставшихся свидетелей. Ожидается, что в 14:15 начнутся судебные прения.

Напомним, бывшего мэра обвиняют по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По версии обвинения, Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ.

* признан физлицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На суд Евгения Ройзмана* приехал нобелевский лауреат

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,