«Майскую прогулку» перенесли на 4 июня

«Майскую прогулку», которая должна была состояться в ближайшее воскресенье, 21 мая, перенесли на 4 июня, как и рекомендовали областные власти.

«К сожалению, в связи с тем, что в области сохраняется противопожарный режим, было принято решение перенести проведение прогулки, чтобы мероприятие было безопасным для участников. Мы не отменяем мероприятие, мы переносим дату проведения на 4 июня», – рассказал профессор УрФУ, основатель и вдохновитель прогулки Виктор Гроховский.

Регистрации и оплаты сохраняют свой статус, заново регистрироваться не нужно. Если кто-то из оплативших участников не может пройти выбранный маршрут в новую дату, нужно написать в сообщения группы «Майской прогулки» во «ВКонтакте», где расскажут об условиях переноса или возврата платежа, – рассказали организаторы.

4 июня для участников также останется пять маршрутов от 10 до 50 км на выбор.

Как писал накануне «Новый День», министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам «Майской прогулки » выбрать другую дату. Это связано с лесными пожарами и особым противопожарным режимом. Кроме того, министр ссылался на результаты исследований воздуха в Екатеринбурге, проведенных Роспотребнадзором. В некоторых районах были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Учитывая это, Кудрявцев считает, что организаторы прогулки не смогут обеспечить соблюдение всеми участниками особого противопожарного режима, а также предписания санитарных врачей (сократить время пребывания на свежем воздухе).

Добавим, что «Майская прогулка» в этом году юбилейная. Она должна пройти 40-й раз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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