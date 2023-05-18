Прокурор назвал наказание, которого заслуживает Ройзман*

Государственный обвинитель потребовал для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей.

«Свою вину подсудимый не признал, от дачи показаний в суде отказался. Тем не менее полагаю, что вина Ройзмана* в инкриминируемом преступлении полностью подтверждена», – заявил прокурор Соколов. В то же время он подчеркнул, что отягчающих обстоятельств в деле не имеется.

До вступления приговора в законную силу Ройзману* будет по-прежнему запрещено пользоваться интернетом. Защита настаивает, что обвиняемый не виновен.

Напомним, бывшего мэра Екатеринбурга обвиняют по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По версии обвинения, Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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