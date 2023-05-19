Под Режом вспыхнул новый природный пожар

В Режевском городском округе ситуация с природными пожарами не улучшается, город окутан дымом с 6 мая. Глава округа Иван Карташов сообщил, что вчера был зарегистрирован новый пожар, около села Липовского. Горел участок возле ЛЭП. На его тушение был направлен самолет-амфибия Бе-200, который сбросил 27 тонн воды. Кроме того, продолжается тушение пожаров в районе поселка Крутиха, там вчера применяли технику встречного пала, от чего смога стало только больше.

«Там работает авиалесоохрана, лесничество и специализированный десант. Сегодня спецведомства вновь планируют сделать отжиг, чтобы остановить распространение пожара. Все будет зависеть от погодных условий», – рассказал глава Режевского городского округа.

В целом по области площадь природных пожаров сокращается, к сегодняшнему утру горит 1,3 тысячи га леса, непотушенными остаются 24 природных пожара. В департаменте информполитики губернатора отчитались, что угрозы населенным пунктам нет.

Борьбу с огнем ведут более 960 человек, привлечено свыше 170 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

Екатеринбург, Марина Иванова

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