Воздух в Екатеринбурге стал чище, несмотря на смог

В Екатеринбурге стало легче дышать, несмотря на действующее предупреждение о смоге. По данным регионального управления Роспотребнадзора, пробы воздуха, взятые 17 и 18 мая, соответствуют гигиеническим нормативам. Превышений ПДК вредных веществ не выявлено.

Напомним, плотный смог и запах гари преследовал екатеринбуржцев с 9 мая. Причиной были многочисленные лесные пожары в Свердловской области. Уральский Гидрометцентр объявил НМУ первой степени опасности до 23 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»