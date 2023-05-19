Уральцы разобрали все удобные места в поездах до Крыма, остались только верхние полки в плацкарте

На поездах, следующих из Екатеринбурга в Симферополь, до середины августа почти не осталось удобных мест. На июнь и июль можно купить только верхние полки в плацкарте по цене от 7-8 тысяч рублей в одну сторону.

По информации системы бронирования Tutu.ru, поезда из Екатеринбурга в Симферополь будут отправляться летом по понедельникам, вторникам и четвергам. В пути пассажирам предстоит провести 2 суток и 16 часов. Цены на плацкарт начинаются от 7200 и 8700 рублей на человека (в зависимости от даты и места), на купе – от 12 и 14 тысяч соответственно.

Несмотря на не самые удобные условия, билетов на поезда в Крым из Екатеринбурга с каждым днем остается все меньше. А удобных мест уже почти нет. Например, на 22 июня осталось только 3 нижних полки и 90 верхних в плацкарте (в том числе на боковушках). В купе осталось только три нижних. На 29 июня – 40 верхних в плацкарте и 8 верхних в купе. На начало и середину июля мест еще меньше: по 20-50 верхних полок на разные даты.

«Новый День» ранее рассказывал, какими еще способами можно добраться до Симферополя в отсутствие прямых авиарейсов. Самый быстрый способ – самолет до Сочи + автобус/такси (авиабилеты на июль от 11 тысяч без багажа + автобус от 3400 рублей). Либо на автомобиле, для этого нужно от 15 тысячи рублей на бензин в одну сторону. Подробнее – здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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