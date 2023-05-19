В Екатеринбурге продлят работу автобусов и трамваев для «Ночи музеев»

Екатеринбургский Гортранс продлит работу общественного транспорта во время проведения культурной акции «Ночь музеев». После полуночи на проспекте Ленина будут стоять автобусы и трамваи, которые развезут пассажиров из центра города в отдаленные районы.

В час ночи от остановки «Театр музыкальной комедии» отправятся трамваи:

– № 26: по ул. Луначарского, ул. Уральская, УрФУ, пр. Ленина, ул. Московская, до конечной станции «Волгоградская»;

– № 15: до конечной станции «40 лет ВЛКСМ»;

– № 27: по ул. Луначарского, ул. Куйбышева, до конечной станции «Керамическая».

– № 8: по пр. Ленина, Верх-Исетский бульвар, ул. Халтурина, ул. Бебеля, ул. Победы в Северное трамвайное депо;

– № 13: до конечной станции «7 Ключей»;

– № 18: по ул. Татищева, ул. Викулова, до конечной станции «Волгоградская».

Также в час ночи от остановки «Площадь Труда» отправятся автобусы:

– № 65: до остановки «ст. Кольцово»;

– № 27: до остановки «ЖБИ»;

– № 28: до остановки «Горбольница №7»;

– № 61: до остановки «40 лет ВЛКСМ».

– № 24: до остановки «п. Мичуринский»;

– № 50: до остановки «ТЦ Лента»;

– № 54: до остановки «Краснолесье»;

– № 57: до остановки «Елизавет».

«Ночь музеев» в Екатеринбурге состоится в субботу, 20 мая. Культурная акция в городе проходит в 17-й раз. Всего будет работать 140 площадок, некоторые – до двух часов ночи.

Кроме традиционных экскурсий по экспозициям, музеи покажут концерты, запланированы кулинарные мастер-классы, театральные перформансы, погружение в дополненную реальность и многое другое. О самых интересных локациях можно почитать в подборке «Нового Дня».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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