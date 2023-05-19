В лесопарке Верхней Пышмы нашли тела юноши и девушки. Признаков убийства нет

Силовики прокомментировали гибель молодых мужчины и женщины, тела которых были найдены сегодня днем в лесопарке на территории Верхней Пышмы.

Представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что следователи осмотрели место происшествия и опрашивают очевидцев. Тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу. По предварительной информации, сведений о том, что смерть молодого человека и девушки была криминальной, не имеется. Назначены необходимые экспертные исследования, причины и обстоятельства выясняются.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что погибшим было по 25 лет. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них, их никто не грабил.

Тела, висевшие на дереве, нашли сегодня днем люди, гулявшие по лесу. Сначала некоторым из них даже показалось, что это манекены.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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