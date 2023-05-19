Судья огласил приговор Ройзману*

Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Николай Тараненко зачитал приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан физлицом-иноагентом). Судья заявил, что Ройзман* признан виновным по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ему назначено наказание в виде штрафа 260 тысяч рублей, как и просил прокурор.

Мобильный телефон, изъятый при обыске, Ройзману* вернут. Свою вину подсудимый не признал, от дачи показаний отказался. До вступления приговора в законную силу Ройзману* будет по-прежнему запрещено пользоваться интернетом. Защита по-прежнему настаивает, что обвиняемый не виновен. Как уже сообщал «Новый День», Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По версии обвинения, Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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