Пьяный мужчина забрал трактор у родителей и катался на нем по Ивделю

В Ивделе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого мужчину, который катался по городу на тракторе. О неадекватном водителе в полицию сообщил местный житель. Автоинспекторы выехали в указанный район и на улице Терешковой обнаружили нарушителя.

Трактором управлял 38-летний горожанин, который никогда не получал водительского удостоверения на этот вид транспорта. Во время общения с полицейскими у него заплетался язык, а из кабины доносился резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель пьян, результат составил 1,343 мг/литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчина взял трактор у своих родителей, чтобы прокатится по окрестностям. В отношении нетрезвого водителя автоинспекторы составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Материалы направлены в Ивдельский городской суд.

Ивдель, Ангелина Сергеева

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