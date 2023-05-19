Парки и скверы не нужны екатеринбуржцам – город не голосует за их благоустройство

Екатеринбург оказался худшим из российских миллионников по голосованию за объекты благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». Для каждого города федеральные власти задали планку – сколько процентов жителей должны принять участие в рейтинговом голосовании, чтобы продемонстрировать заинтересованность в получении денег из казны государства на благоустройство парков и скверов. Если ее не достричь, то средства не получить.

Так, в Екатеринбурге должны проголосовать около 300 тысяч человек (из 1,2 млн тех, кто уже достиг 14-летия и может выразить мнение), а проголосовали пока только 93 тысячи.

Чтобы набрать недостающие 200 тысяч голосов, Екатеринбургу, который несколько лет назад в федеральной повестке продекларировал приверженность к развитию парков и скверов, остается 12 дней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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