Екатеринбургская «Майская прогулка» состоится 10 сентября

Организаторы традиционной «Майской прогулки» приняли решение перенести ее на 10 сентября. Причина – сильные природные пожары в окрестностях Екатеринбурга.

Организаторы сообщили в своем телеграм-канале, что сделали так потому, что, во-первых: дата отмены противопожарного режима неизвестна. Во-вторых, действует запрет на посещение лесов и лесопарков. В-третьих, возможна сильная жара, а прогулка в такую погоду – это очень большая нагрузка на организм.

«Огорчать вас во второй раз вообще не входило в наши планы. Мы сделаем все возможное, чтобы юбилейная прогулка состоялась в этом году. Все оплаты сохраняются. По возврату напишите в сообщения группы ВКонтакте», – добавляют организаторы.

Напомним, сначала «Майскую прогулку» перенесли с 21 мая на 4 июня по рекомендации областных властей. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев посчитал, что организаторы прогулки не смогут обеспечить соблюдение всеми участниками особого противопожарного режима, а также предписания санитарных врачей (сократить время пребывания на свежем воздухе). Добавим, что «Майская прогулка» в этом году юбилейная. Она должна пройти 40-й раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»