В Екатеринбурге ограбили банк. Налетчик унес деньги и ценности на сумму 5 млн рублей

В Екатеринбурге ищут налетчика, который сегодня утром подстерег женщину-кассира у входа в офис «Россельхозбанка» и, угрожая пистолетом, заставил ее отдать все содержимое сейфа.

По данным тг-канала Shot, ЧП случилось на улице Чайковского около 08:20 утра. Сотрудница так испугалась, что отдала преступнику 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов, около тысячи евро и 17 монет из драгоценных металлов. После этого злоумышленник сбежал.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ограбления банка. По его словам, на месте ЧП работают три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и ОП №12, на чьей территории располагается потерпевший банк. Сыщикам уголовного розыска помогает немецкая овчарка по кличке Жасмин. Оперуполномоченные изъяли и исследуют записи с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещдоков.

«По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ – разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Никто из работников финансового учреждения физических травм и огнестрельных ранений не получил. Злоумышленник, имеющий характерную примету – бороду, из предмета, похожего на пистолет, выстрелы не производил. Раскрытие преступления взято на контроль руководством Свердловского главка МВД», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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