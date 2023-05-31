Глава Орджоникидзевского района рассказал, что станет с заброшенной гостиницей «Мадрид»

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко пообещал сохранить все памятники конструктивизма на территории Уралмаша.

«Мы не собираемся ничего сносить. Гостиница «Мадрид», проходная турбомоторного завода, Белая башня – это визитная карточка района. Посмотрите, что раньше было с ЦК «Орджоникидзевский». Это была моя боль, он же горел постоянно. И как это здание выглядит сейчас. Я благодарен губернатору за то, что выделил деньги на ремонт. Почти полмиллиарда рублей – это неподъемная сумма, практически смета всего моего района на год. Сейчас мы занимаемся гостиницей «Мадрид». Кто только не заходил на этот объект: было русско-китайское общество, были другие коммерсанты. Здание отдавали за 1 рубль, но когда люди видели, что это памятник федерального значения, то через некоторое время уходили. Но все же, мы показали «Мадрид» губернатору и главе города, они заинтересовались. Я думаю, следующий шаг – это восстановление гостиницы, потому что она находится на площади Первой Пятилетки, а это сердце района», – рассказал Кравченко, отвечая на вопросы депутатов комиссии по местному самоуправлению городской думы.

Чиновник также добавил, что к 300-летию Екатеринбурга районная администрация подготовила фильм, который полностью посвящен советским архитектурным памятникам Уралмаша.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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