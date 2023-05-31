В метеобюро рассказали, когда на Урале кончится засуха

В Свердловской области за май выпало всего 15% от нормы осадков, в соседней Челябинской – чуть больше – 30% от нормы. Поэтому жителям Южного Урала пока не грозит такая засуха, как их северным соседям, даже с учетом того, что Екатеринбург начинает перекачку воды из Нязепетровского водохранилища через Верхне-Макаровское в Волчихинское.

«В Челябинской области тоже страдают от засухи в последний десятилетний период, но в этом году там осадков больше, чем у нас, нет такой засушливости и нет чрезвычайного положения по пожарам, в отличие от Свердловской области. Тем более, сейчас пойдут осадки, которых будет больше на Южном Урале, чем на севере региона», – сказала «Новому Дню» главный синоптик уральского управления гидрометеорологии Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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