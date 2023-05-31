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Среда, 31 мая 2023, 15:38 мск

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В Екатеринбурге установят рекламные щиты с известными горожанами (ФОТО)

Дамир Юсупов. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге запустили рекламную кампанию к 300-летию города. На улицах города появятся билборды с изображением известных горожан. Всего под проект задействуют 480 рекламных мест.

Вице-мэр Сергей Плахотин сообщил, что в рекламной кампании приняли участие уральские музыканты, актеры, режиссеры, врачи, спортсмены и политики. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, группа «Чайф», тренер «Уралочки» Николай Карполь, певец Niletto, представители «Уральских пельменей», Герой России Дамир Юсупов, драматург Николай Коляда, режиссер Алексей Федорченко и многие другие. Всего 25 человек.

«Мы разрабатывали концепцию праздника и остановились на том, чтобы известные екатеринбуржцы сказали добрые слова своему городу. Мы выбрали два слогана: «Екатеринбург – город для тебя» и «Сердцем всегда с тобой», – отметил чиновник.

По словам Плахотина, также в рамках кампании изготовлены наклейки с логотипом праздника, которые украсят входные группы городских учреждений и организаций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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