Германия закроет свои консульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде

Правительство ФРГ приняло решение до ноября 2023 года закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. «Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Их работа уже значительно ограничена», – сказал дипломат.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июня визовый отдел консульства ФРГ в Екатеринбурге принимать документы больше не будет. Обработка всех заявлений о выдаче национальной визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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