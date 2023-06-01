От 17 тысяч за городские смены до 54 тысяч за загородные: сколько стоят коммерческие лагеря этим летом

Языковые, театральные, компьютерные, коммуникативные, танцевальные – такие частные лагеря этим летом приглашают детей из Екатеринбурга на свои смены. Удовольствие недешевое: городские смены стоят от 17 тысяч рублей за 1-2 недели, загородные – от 30 до 54 тысяч рублей.

Один из самых дорогих загородных лагерей – языковой Talisman. За десять дней на базе отдыха «Хрустальная» придется заплатить 54 тысячи рублей, причем на смены осталось буквально по 2-7 мест. Естественно, все десять дней дети будут интенсивно изучать английский язык с преподавателями центра. Жить дети будут в комфортных номерах по 2 и 4 человека. На территории есть стадион, площадки для игр и беседки. Питание и трансфер включены в стоимость.

Чуть дешевле – выездной английский лагерь Super Camp на загородной базе отдыха «Огонь Resort» на Балтыме. За 7-дневную смену нужно заплатить 33 500 рублей. Всего будет пять заездов, каждый – тематический: про кинематограф, путешествия, IT и так далее. Каждый день дети будут заниматься английским, ходить на экскурсии и мастер-классы, предусмотрена одна ночевка в палатке. Проживание в двухместных номерах с удобствами и питание, а также трансфер включены в стоимость.

Развивающий программный лагерь «Компунет» зовет детей в санаторий «Ключики». Путевка на две недели стоит 50 тысяч рублей. В лагере проводят программы «развивающего активного отдыха», походы, мастер-классы, игры на командообразование и так далее. Жить дети будут в двухместных номерах, удобства – на блок. Включено пятиразовое питание и трансфер.

В два раза дешевле стоит «детский» сплав. Например, с 19 по 24 июня можно за 25 тысяч рублей отправить ребенка по реке Реж. Это будет игра в первопроходцев, которые осваивали Урал. Сплав называется «Путь Ермака». Дети увидят разные достопримечательности, смогут проверить себя в непривычных условиях, пообщаются с природой, поработают в команде. Старт – из города Реж, финиш – в деревне Коптелово.

Городские лагеря стоят в среднем от 17-19 тысяч рублей за смены полного дня: когда ребенок находится под присмотром с 9 утра до 18 часов вечера. Например, есть IT-лагерь в «Академии ТОР». 14-дневная смена полного дня стоит здесь 19 тысяч рублей. Две недели ребята будут создавать различные проекты, в итоге у каждого ребенка будет: своя игра, своя 3D-модель, свой сайт и так далее.

Есть танцевальный лагерь E-Dance: от 18 тысяч рублей за 10 дней. В течение всего времени для детей будут проводить мастер-классы и интенсивы по разным направлениям танцев: хип-хоп, контемп, вог и так далее. Лагерь, скорее всего, будет интересен тем, кто уже ходит в какую-то танцевальную школу, новичкам здесь будет сложно.

Творческий лагерь в стенах киностудии – Camp Red Star Dance Vokal примет всех детей (6-14 лет), которым интересно творчество. Это будет интенсив, включающий в себя танцы, вокал, театральное мастерство. Смена длится 2 недели и стоит 17 900 рублей. Дети будут снимать клипы, ставить танцы, ездить на экскурсии и в кино. Им обещают показать закулисье театра.

Есть даже городской лагерь по развитию детского эмоционального интеллекта. На сменах «Прокачай EQ» за 18 тысяч рублей с детьми будут работать педагоги-нейропсихологи. Каждая неделя – тематическая и посвящается разным сферам интересов современных детей. Будет смена про театр и кино, про природу, про профессии, про границы и безопасность. В программе – коммуникативные игры, нейрофитнес и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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