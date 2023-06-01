Стало известно, что построят на деньги Ростуризма: среди получателей много знакомых названий

В Свердловской области подвели итоги конкурса среди предпринимателей, которые получат деньги из федерального бюджета. На строительство глэмпингов и модульных домов (около 100 мест) выделят 85 миллионов рублей, а на обустройство 14 пляжей – еще 105 миллионов. Среди победителей много знакомых имен и названий.

«Всего в рамках отбора на создание модульных конструкций (некапитальных средств размещения) получат поддержку 20 проектов. Так к концу 2023 года на территории Свердловской области появится более 100 новых мест в средствах размещения на территории 14 муниципальных образований. Среди проектов глэмпинги на перевале Дятлова, в Верхотурье, Мариинске, на реке Чусовой и др., – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. – К концу 2023 года также за счет средств федерального и регионального бюджетов обустроят прибрежную территорию и создадут пляжную инфраструктуру для отдыха жителей и гостей Свердловской области на территории 11 муниципальных образований. В рамках конкурсного отбора выбраны 14 проектов».

Судя по документам, на создание 19 глэмпингов и кемпингов выделят 85,3 миллиона рублей, остаток (3 миллиона) предложат ИП, который сначала не вошел с топ победителей. В том числе до конца 2023 года будут построены модульные дома на перевале Дятлова (ИП Сергей Быков), дополнительные места в уже запущенном глэмпинге «Яблоневый сад» в Верхотурье. Один из грантов получил «Парк сказов» в Арамили, там ранее уже начали строить модульные дома для туристов, скорее всего, проект будет продолжен за счет федеральных средств. Из знакомых компаний, которые получили денежную поддержку, также – «Ключ камень» под Первоуральском (появятся новые места), «Мариинские избы» (построят глэмпинг на полуострове), на турбазе «Хрустальной» построят кемпстоянку (строить будет Федерация профсоюзов Свердловской области). Интересно, что в Сысертском районе строительством глэмпинга «Малахитовая шкатулка» займется АНО «Гоночная команда Сергея Карякина». Полный список победителей здесь.

На обустройство пляжей пойдет 104 миллиона рублей «денег Ростуризма». В списке получателей субсидий тоже много знакомых брендов: «Парк сказов» будет делать пляж в Арамили, «Баден групп» (комплекс терм) – в Реже, «Ключи Урала» – развивать пляж на Балтыме, «Мариинские избы» – в Ревде. Список пляжей можно посмотреть здесь.

Добавим, что до конца июня пройдет еще один конкурс среди предпринимателей Свердловской области. На этот раз будут определять тех, кто получит федеральные деньги на создание новых турмаршрутов, аудиогидов и прочей инфраструктуры туризма.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году получила (от Минэкономразвития, ставшего преемником Ростуризма) более 331 миллиона рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. По условиям, бизнесмен должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств, а также успеть с реализацией проекта строго до конца 2023 года. В противном случае деньги придется вернуть в бюджет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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