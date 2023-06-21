Путин поручил выделить Свердловской области деньги для погорельцев

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Свердловской и Курганской областям средства для помощи жителям, пострадавшим от природных пожаров весной этого года.

В тексте поручения, размещеном на сайте Кремля, говорится, что необходимо профинансировать помощь гражданам в связи с частичной или полной утратой имущества, а также людям, здоровью которых при пожарах был причинен вред, и тем, кто потерял близких.

Кроме того, президент поручил разместить в Курганской и Свердловской областях подразделения ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» для усиления охраны лесов от пожаров.

Напомним, 17 мая глава МЧС России Александр Куренков насчитал в УрФО 800 сгоревших домов – очевидно, к концу пожароопасного сезона их будет больше. Люди теряют не только дома: сгорают автомобили, хозяйство, техника, все имущество. К сожалению, люди тоже погибают.

По закону, погорельцы могут претендовать на несколько выплат. Во-первых, это денежная компенсация в 10 тысяч рублей. Также полагаются выплаты за утраченное имущество первой необходимости – холодильник, телевизор, кровать, плита, стол. В случае частичной утраты выплата составит 50 тысяч, при полной утрате – 100 тысяч рублей. Предусмотрены пособия, если пострадали или погибли люди: 200 тысяч рублей при легком вреде здоровью, 400 тыс. за средний и тяжкий вред, в случае гибели родственники получат по миллиону рублей. Также погорельцы могут рассчитывать на временное жилье, которым можно пользоваться до полугода.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/795884.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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