российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 июня 2023, 14:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Путин поручил выделить Свердловской области деньги для погорельцев

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Свердловской и Курганской областям средства для помощи жителям, пострадавшим от природных пожаров весной этого года.

В тексте поручения, размещеном на сайте Кремля, говорится, что необходимо профинансировать помощь гражданам в связи с частичной или полной утратой имущества, а также людям, здоровью которых при пожарах был причинен вред, и тем, кто потерял близких.

Кроме того, президент поручил разместить в Курганской и Свердловской областях подразделения ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» для усиления охраны лесов от пожаров.

Напомним, 17 мая глава МЧС России Александр Куренков насчитал в УрФО 800 сгоревших домов – очевидно, к концу пожароопасного сезона их будет больше. Люди теряют не только дома: сгорают автомобили, хозяйство, техника, все имущество. К сожалению, люди тоже погибают.

По закону, погорельцы могут претендовать на несколько выплат. Во-первых, это денежная компенсация в 10 тысяч рублей. Также полагаются выплаты за утраченное имущество первой необходимости – холодильник, телевизор, кровать, плита, стол. В случае частичной утраты выплата составит 50 тысяч, при полной утрате – 100 тысяч рублей. Предусмотрены пособия, если пострадали или погибли люди: 200 тысяч рублей при легком вреде здоровью, 400 тыс. за средний и тяжкий вред, в случае гибели родственники получат по миллиону рублей. Также погорельцы могут рассчитывать на временное жилье, которым можно пользоваться до полугода.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/795884.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Пожар в Сосьве

Вице-премьер заявила, что причина пожара в Сосьве – «раздолбайство» / Власти уточнили, какие выплаты на покупку жилья получат погорельцы из Сосьвы и Таежного / Управляющего пилорамой в Сосьве, обвиняемого в пожаре, оставили под стражей до 26 июня / Погорельцы из Сосьвы получили холодильники и стиральные машины от благотворителей (ФОТО) / Глава горевшего поселка Сосьва Геннадий Макаров подал в отставку / Мерзлякова о сгоревшей колонии: заключенные благодарили, что их вовремя вывели / Мерзлякова рассказала, каких вещей на самом деле не хватает погорельцам / После пожара в Сосьве расчищено 99 участков. Выбрано место под новые дома

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Пожар в Сосьве,