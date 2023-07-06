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Четверг, 6 июля 2023, 19:37 мск

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Взрослый угостил десяток детей алкоголем. Двое – в реанимации

В Первоуральске десять детей 11-12 лет отравились алкоголем, сообщил «Новому Дню» источник. Четверым из них потребовалась госпитализация, причем двое сразу угодили в реанимацию. Но, по словам собеседника агентства, состояние их уже не жизнеугрожающее.

По предварительным данным, они отравились слабоалкогольным напитком на основе пива. Причем, по словам детей, их им угостил какой-то взрослый. Кто это был – предстоит выяснить полицейским. Проверка уже начата.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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