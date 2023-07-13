Астрофизики: осенью вспышки на Солнце станут радикально сильнее и чаще

До конца лета Солнце будет умеренно активным, а с осени вспышки на звезде станут чаще и сильнее. Такой прогноз сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. «Текущее поведение Солнца укладывается в модель, согласно которой у нашей звезды пока отсутствует энергия для долгосрочного роста активности. Текущий «летний» шаблон поведения Солнца состоит в продолжительных спокойных периодах, которые могут прерываться отдельными активными всплесками, продолжительностью около суток. Предварительно такой характер сохранится до конца лета», − отметили там.

С осени ситуация может поменяться существенно. «Возможно начало быстрого роста Солнца в сторону максимума активности с радикальным увеличением частоты и мощности солнечных вспышек», − предупредили эксперты.

При этом на свой пик активности Солнце может выйти уже весной следующего года и, как полагают специалисты, высокий уровень сохранится на 1,5-2 года.

Напомним, ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США дало прогноз солнечной активности на 2025 год – американские ученые считают, что магнитные бури, спровоцированные мощными вспышками на Солнце, приведут к «интернет-апокалипсису».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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