Куйвашев назначил нового директора Центра развития туризма

Новым директором Центра развития туризма Свердловской области стала Марина Чистякова. Указ о ее назначении подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

Ранее Марина Чистякова возглавляла Центр развития туризма в Каменске-Уральском. За пять лет под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны. В частности в заслугу Чистяковой ставится договоренность со Свердловской железной дорогой о запуске туристических «Ласточек» выходного дня.

До 2021 года Центр развития туризма Свердловской области возглавляла Эльмира Туканова, после нее исполняющим обязанности директора был Иван Пономарев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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