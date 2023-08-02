В Свердловской области горят леса на площади 430 га

За сутки сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков ликвидировали пять лесных пожаров в Ирбитском, Кировградском, Тавдинском, Талицком и Шалинском районах. Локализованы и не распространяются семь возгораний в Алапаевском, Невьянском, Сосьвинском, Таборинском, Тугулымском и Туринском районах на общей площади 69 гектаров, сообщает ДИП.

Кроме того, в регионе продолжают действовать еще восемь лесных пожаров на общей площади 360 гектаров. Борьбу с огнем ведут 260 человек, задействовано 65 единиц техники.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Его нарушение влечет административную и уголовную ответственность.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»