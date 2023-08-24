Эксперты обсудили первый опыт использования дистанционного электронного голосования в Свердловской области

Свердловская область готовится к предстоящим сентябрьским выборам. В этом году региональные избиркомы впервые опробуют систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Эксперимент по внедрению дистанционного голосования уже проводился в других субъектах России в 2021-2022 годах, а сегодня эти технологии приходят в остальные регионы. Насколько удобна и безопасна система дистанционного голосования обсудили эксперты на заседании Экспертного Клуба Свердловской области.

Представил систему и раскрыл ее особенности эксперт Свердловской избирательной комиссии, директор института цифровых технологий управления и информационной безопасности, профессор Александр Коковихин. По его словам, уровень защиты данной системы выше, чем у «цифрового рубля».

«Все начинается с того, что избиратель, который имеет право принять участие в текущем голосовании, на платформе Госуслуг подает заявление о том, что он хотел бы голосовать дистанционно, а не на своем избирательном участке. С 28 июля такая возможность есть, и она закрывается за три дня до начала голосования. Соответственно, в ГАС «Выборы», который интегрированы здесь с нашим порталом Госуслуг, происходит обработка заявлений, и по результатам этой обработки вносится изменения в список участников дистанционного электронного голосования, который формируется на уровне субъекта Федерации. Там появляетесь вы как избиратель, если вы выбрали данную форму. Кроме этого, вы исключаетесь из списков избирателей по месту жительства, то есть у вас уже не будет возможности на своем избирательном участке проголосовать – вас просто не будет в этих списках», – пояснил эксперт.

Далее информация о статусе обработки заявления появляется в личном кабинете пользователя Госуслуг, приходит информация о том, что вы включены в список для дистанционного электронного голосования по конкретным выборам. Вы получаете логин и пароль для голосования уже на портале, который используется в день голосования. Вы можете, в отличие от своего избирательного участка, голосовать также и ночью – дистанционно электронное голосование это позволяет.

Очень важный момент связан с наблюдением за дистанционным электронным голосованием. Если в части наблюдения за традиционным выборами все достаточно давно понятно и изучено, то здесь наблюдение осуществляется на уровне субъекта Федерации, где сформирована соответствующая группа. И, помимо этого, есть возможность доступа для представителей партии и Общественной Палаты к онлайну-итогам того, как проходит голосование. Вы не сможете узнать каковы результаты, но раз в 7 минут приходит информация, какое количество поступило голосов, сколько проголосовало тех граждан, которые были зарегистрированы в списках для дистанционного электронного голосования.

Помимо этого, группа, которая отвечает за дистанционное электронное голосование в ЦИК, ведет постоянное наблюдение. И сама технология дистанционного электронного голосования предполагает использование двух очень серьезных наработок: технологии блокчейн, которая позволяет проверить и обеспечить непрерывность транзакций, то есть проверить, что никаких вмешательств со стороны в волеизъявлениях граждан не происходило. И второе – это система криптошифрования. Дело в том, что ваш голос шифруется непосредственно в вашем смартфоне и передается уже в зашифрованном виде. То есть ни вы, ни кто-либо другой узнать, как проголосовали избиратели не сможете, потому что это зашифрованный текст, но вы, так же как и представители территориальных комиссий, один раз можете сами проверить, что действительно ваш голос учтен.

Ну и непосредственно портал наблюдения программно-территориального комплекса ДЭГ, который располагается непосредственно в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, в режиме реального времени отражает все произошедшие транзакции.

Очень важный момент связан с процедурой разделения ключа расшифрования. Дело в том, что сам алгоритм публичного голосования, который обеспечивает криптозащиту, требует формирования ключа. Это электронный ключ, содержащий миллионы символов, который может расшифровать результаты голосования, содержащиеся в зашифрованном виде. Но, чтобы ни у одного из членов территориальной избирательной не было возможности в процессе голосования расшифровать этот ключ, он разделяется на несколько частей по количеству членов территориальной избирательной. И каждый получает на флеш-носителе соответствующую часть ключа. После этого под камерами они упаковывают данные носители, и они содержатся под стеклянным колпаком в специализированном сейфе и будут оттуда изъяты только по окончании голосования, когда вновь соединяются данные ключи, и они позволяют расшифровать тот массив информации, который сформировался. Сам компьютер, который используется для формирования ключа, проверен на отсутствие утечки информации и отключен от всех каналов связи. Также используются для хранения ключей и пустые флеш-карты. Кроме того, в помещении территориальной избирательной комиссии в течение всего времени ее работы должно проходить круглосуточное видеонаблюдение. При сборке ключа также ведется наблюдение и трансляция.

«В целом, если говорить о системах защиты здесь, то они даже выше, чем у нашей третьей национальной валюты – цифрового рубля, который запускается Центробанком. Часть технологий здесь используется такая же, но в дистанционном электронном голосовании есть дополнительные протоколы, которые делают защиту еще серьезней», – рассказал Александр Коковихин.

Как отметил модератор дискуссии, руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета, доктор философских наук Анатолий Гагарин, сама по себе процедура ДЭГ – с разделением ключа, криптошифрованием, возможностью ночного голосования – очень интересна, и молодому электорату будет любопытно познакомиться с этой технологией.

«Мы можем вспомнить опыт дистанционного голосования в других странах. Как известно, впервые он был применен в 2000 году в Америке, где это было экспериментом. Сейчас единственная страна в мире, которая использует электронное голосование на всех уровнях – это Эстония. За 15 лет они приблизились к 50-процентному числу голосующих через электронное голосование, и это хороший результат. Другие страны очень по-разному отнеслись к ДЭГ, кто-то отказался от него, кто-то приостановил и так далее. Ведь здесь есть два очень важных момента: подготовка организаторов и исполнителей, что требует определенной квалификации, образования и навыков, а во-вторых, к этому необходимо приучать избирателей. Сейчас мы ставим эксперимент в Свердловской области, чтобы апробировать эту систему и привлечь молодой электорат», – перечислил эксперт.

Как подчеркнул Анатолий Гагарин, электронное голосование – это лишь одна из возможных форм.

«Если вы любите традиционное голосование, вы всегда можете просто прийти на участок. То есть здесь сохраняется возможность выбора той или иной формы волеизъявления. Мне кажется, что постепенно мы движемся в сторону электронного направления, но искусственно этот процесс ускорять, конечно, бы не хотелось», – сказал Анатолий Гагарин.

Также участников дискуссии волновала качественная проверка результатов голосования, способы информирования граждан о предстоящем дистанционном электронном голосовании. Было высказано предложение, что голосующие дистанционно обязательно должны получать полноценную информацию обо всех кандидатах.

Отдельно уточнялось, как решена проблема возможной перегрузки серверов. Эксперт уверил, что мощностей центра обработки Ростелекома хватит с запасом – при желании они могли бы обеспечить полтора населения страны возможностью проголосовать.

Подводя итоги, Анатолий Гагарин подчеркнул, что технология создана и сейчас проводится эксперимент по ее внедрению и всем интересно, каковы будут его результаты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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