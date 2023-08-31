В Свердловской области проходит тестирование электронного голосования

В Свердловской области сегодня с 8 до 20 часов проходит тестовое голосование на портале ДЭГ. Согласно данным сайта, в регионе на данный момент зарегистрировано 67 922 избирателей, которые будут голосовать в интернете с 9 по 10 сентября. Все они могут принять участие в тренировке системы.

Заявления свердловчан на дистанционное электронное голосование распределились следующим образом:

довыборы в заксобрание по Ирбитскому округу – 8 561 избиратель;

выборы в Екатеринбургскую городскую думу – 52 415 избирателей;

довыборы в думу Каменска-Уральского – 179 избирателей;

выборы в думу Верхней Пышмы – 4 528 избирателей;

довыборы в думу Белоярского округа – 78 избирателей;

выборы в думу Качканара – 2 161 избиратель.

Каждый избиратель, подавший заявление на ДЭГ и получивший статус «Учтено», может зайти на портал vybory.gov.ru и нажать на кнопку «Участвовать в тренировке». Проголосовать можно только один раз. Данные о кандидатах и партиях обезличены.

«Масштаб применения ДЭГ у нас в этом году беспрецедентный – 25 регионов, и к его проведению нужно хорошо подготовиться, провести все необходимые тренировки. Обращаюсь ко всем избирателям, подавшим заявления на ДЭГ: нам важно, чтобы в тестовом голосовании приняло участие как можно больше людей! Во-первых, участие в тренировке позволит вам заранее ознакомиться с процедурой ДЭГ и самим порталом, а также проверить работу вашего устройства или интернет-браузера. Во-вторых, тестовое голосование позволит комиссиям отработать все действия – от загрузки бюллетеней в систему ДЭГ и разделения ключей шифрования – до расшифровки голосов, получения протокола и направления результатов голосования в комиссии», – заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Напомним, подать заявление на «Госуслуги» для участия в ДЭГ можно до 5 сентября. Каждый избиратель может воспользоваться только одним из способов голосования – очным или дистанционным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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