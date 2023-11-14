«Работу над ошибками сделали». Куйвашев рассказал, как Свердловская область готовится к новому сезону лесных пожаров

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что свердловские министерства сделали «работу над ошибками» после масштабных лесных пожаров весной и летом 2023 года. В следующем году вырастут затраты на противопожарную безопасность муниципалитетов, будет чаще проводиться патрулирование лесов.

Вопрос о готовности региона к лесным пожарам затронули во время доклада губернатора на заседании свердловского заксобрания. Евгений Куйвашев с тяжелым вздохом ответил депутатам, что динамика природных пожаров год от года не снижается.

«Весна наступает быстро, очень рано. Вы сами это видите. Уже сейчас мы ставим задачи перед главами муниципалитетов по обустройству противопожарных разрывов, строительству пожарных депо. Нужна четкая и слаженная работа лесоохраны. Понятно, что одной техникой не обойтись. Людям надо понять, что сами по себе леса не горят, особенно весной. Нужно это разъяснять жителям и увеличивать ответственность за нахождение в лесу в неположенное время. В следующем году будем усиливать патрулирование лесов. С учетом опыта 2023 года работа над ошибками сделана. Наши министерства будут учитывать особенности противопожарного периода», – прокомментировал глава региона.

По словам Куйвашева, в бюджете-2024 заложены деньги на строительство пожарных депо в Сосьве, Курганово, поселке Рефтинский и Верхнем Тагиле. Также будет увеличено финансирование на обновление противопожарной инфраструктуры малых поселков Свердловской области. «Это объемная и требующая сил и средств работа. Но мы ее будем делать», – заявил губернатор.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Свердловской области в 2023 году случилось более 1100 природных пожаров на общей площади 357 492,96 га. Из-за аномально сухой погоды леса начали гореть с конца марта. Масштабные пожары уничтожили более 90 строений в поселке Сосьва, свыше 40 домов в поселке Шайдуриха. От огня сильно пострадали поселок Таежный и деревня Неустроева. На ликвидацию последствий пожаров из резервного фонда Свердловской области было потрачено 2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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