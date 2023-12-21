В новогоднюю ночь проехать в купе поезда можно со скидкой в 40 процентов

В новогоднюю ночь и в праздники проехать в купе поезда можно будет со скидкой.

Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести билеты с датой отправления 30 и 31 декабря с дисконтом в 40%.

Акция «Новогодняя скидка 40%» действует при покупке билетов на поезда формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующие по более чем 70 внутрироссийским направлениям.

Совершить поездки со скидкой можно из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов, Чебоксары, из Северной столицы – в Самару, Уфу, Казань, Адлер, Волгоград, а также по множеству других маршрутов. Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Акции».

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, уточнили в пресс-службе «РЖД».

Екатеринбург, Елена Васильева

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