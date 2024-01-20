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Суббота, 20 января 2024, 15:00 мск

Новости Екатеринбург

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РЖД запретит проводникам высаживать из поездов домашних животных

После гибели кота Твикса Российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов. Для этого компания внесет соответствующие изменения во внутренние документы.

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», – сообщает официальный телеграм-канал РЖД.

В РЖД выразили соболезнования хозяевам Твикса, а также отметили, что к трагическому финалу привели «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств».

Напомним, 11 января кота перевозил в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург отец его хозяина. На Твикса купили билет, он ехал в переноске, но, когда хозяин заснул, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забралось в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове. Волонтеры искали кота по всему городу, за поисками следили неравнодушные люди по всей стране. Сегодня Твикса нашли погибшим.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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