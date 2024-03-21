Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Нижнем Тагиле мужчины неславянской внешности в ходе возникшего конфликта причинили подростку ряд телесных повреждений, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь», – пояснили в аппарате СКР.

Ранее об инциденте писал портал TagilCity.ru. По их данным, 17 марта возле школы № 49 пятеро молодых людей неславянской внешности сломали нос 17-летнему подростку. Перед этим они попросили у него закурить. «Мы вместе были в магазине «Пятерочка», потом вышли. Я пошла в сторону больничного городка, а он у магазина остался ждать друга. Мое внимание сразу привлекла эта толпа, поэтому я шла и оглядывалась. Когда увидела, что они его уже обступили, начали шуметь, побежала к ним, кричала, чтобы отошли. Пока добежала, сын уже в крови был», – рассказала журналистам мать пострадавшего. У подростка диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, он в больнице.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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