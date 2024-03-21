В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт в воинской части, задержав мужчину с коктейлями Молотова (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта в отношении одной из воинских частей. Был задержан функционер экстремистской организации «Граждане СССР».

Теракт в в/ч предотвращен

«При себе у мужчины обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Следственным подразделением УФСБ России по Центральному военному округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России «Террористический акт», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. – Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Подследственному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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