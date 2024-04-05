«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» и сравнял счет в серии плей-офф

«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче серии плей-офф полуфинала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:2 в пользу екатеринбуржцев. Исход поединка определила игра в неравных составах.

«Автомобилист» открыл счет в середине первого периода, разыграв большинство «4 на 3». Шайбу забросил Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева. «Металлург» отыгрался во втором периоде – точным броском отметился Денис Зернов. Ключевым моментом в матче стало грубое нарушение правил со стороны игрока «Магнитки». Максим Мухаметов ударил локтем капитана «Автомобилиста» Сергея Широкова и получил пятиминутный «несгораемый» штраф. Екатеринбуржцы сполна использовали этот шанс и дважды в большинстве поразили ворота Илья Набокова. Сначала забил Анатолий Голышев после наброса на пятак от Да Косты, а затем эта же связка нападающих соорудила третий гол. Голышев уехал за ворота, отдал пас партнеру, и Да Коста не промахнулся – счет стал 3:1 в пользу «Автомобилиста».

В третьем периоде «Магнитка» сократила отставание, благодаря точному броску Дмитрия Силантьева. В последние минуты основного времени «Автомобилист» в четвертый раз за матч остался в меньшинстве, но успешно отборонялся. А под занавес встречи Данил Романцев поставил победную точку, отправив шайбу в пустые ворота «Металлурга».

Таким образом, «Автомобилист» сравнивает счет в серии плей-офф до четырех побед – 1:1. Главный тренер екатеринбургской команды Николай Заварухин поделился впечатлениями после выигранного матча: «Начало игры сегодня получилось более открытое, были моменты с обеих сторон. До 10-11 минуты было мало средней зоны, и здорово, что мы заработали большинство и реализовали его. Дальше ребята немного раскрепостились, были моменты у ворот соперника. Более быстрая игра сегодня получилась и с нашей стороны, и со стороны «Металлурга». Здорово, что реализовали пятиминутное большинство. И такая нервная, валидольная концовка матча – где было много заблокированных бросков, выстояли в меньшинстве, сыграли по заданию и победили».

Наставник «Автомобилиста» также поблагодарил екатеринбургских болельщиков, которых было достаточно много на «Арене Металлург». «Их поддержка очень важно. Мы слышали наших болельщиков сегодня, это помогает ребятам в тяжелые моменты матча. Мы играем для них», – отметил Николай Заварухин.

В следующих двух матчах «Автомобилист» будут поддерживать уже родные трибуны. Игры третьего раунда плей-офф состоятся 7 и 9 апреля в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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