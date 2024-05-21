В Екатеринбурге наградили девелоперов – лидеров жилищного строительства

Церемония награждения отличившихся застройщиков прошла сегодня в Екатеринбурге на профильной конференции УрФО. Победителей в номинациях награждал вице-президент Национального объединения строителей Аркадий Чернецкий. Он вручил диплом за 1 место по объему ввода жилья в Свердловской области гендиректору АО «РСГ «Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергею Ланцову. В 2023 году показатели девелопера составили 142 189 квадратных метров.

Также жилой комплекс «Академический» отмечен за решения, повышающие потребительскую привлекательность новостроек. Например, в ЖК «Олимпика» были применены уникальные инженерные решения. В жилых зданиях при облицовке были использованы фасадные фотоэлектрические панели российского производства. Они позволят жителям дома меньше платить за общее потребление электроэнергии.

Зампредседателя комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Кирилл Холопик добавил, что накануне члены делегации застройщиков из разных регионов страны осматривали «Академический» в ряде других жилых комплексов, и по его словам, специалисты «остались в восторге».

Конференция застройщиков УрФО посвящена многоквартирному строительству, которое бурно развивается на Урале. Девелоперы, строительные компании и чиновники вместе решают, как преодолеть новые вызовы времени – импортозамещение, дефицит кадров, резкое удорожание квадратного метра жилья. Аркадий Чернецкий обратил внимание на потенциальную проблему всей сферы – отмена программ льготной ипотеки. Участники конференции также обсудят, как в новых условиях не снижать темпы строительства жилья.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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