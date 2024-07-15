В Екатеринбурге дали старт фестивалю «Стенограффия»

В Екатеринбурге в 15-й раз проходит фестиваль уличного искусства «Стенограффия», при поддержке администрации города.

В этом году в фестивале примут участие более 50 художников. Они прибудут из разных регионов России, ожидаются также райтеры из Китая и ОАЭ. Во время «Стенограффии» в Екатеринбурге появится 20 новых арт-объектов. Местоположение части из них уже известно: улица Попова, 31; проспект Ленина, 20; улица Академика Шварца, 18; Дворец молодежи; забор вдоль Центрального стадиона.

Также художники обновят стрит-арт-линию и восстановят один из первых арт-объектов «Стенограффии» – «Банки сгущенки и супа Campbell's». Еще одной важной частью фестиваля станет создание граффити «Кириллица на улице». Проект будут создавать сразу 30 художников. Идею поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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