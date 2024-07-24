Травматолог: «Каждый день обращаются по 3-5 человек после наезда самокатчиков»

Ежедневно в травмпункты Екатеринбурга обращаются десятки людей, получивших повреждения по вине водителей электросамокатов. В больницу попадают как сами любители быстрой езды, так и пострадавшие от них пешеходы.

Об этом порталу Екатеринбург.рф рассказал травматолог-ортопед Федор Горбунов, принимающий пациентов в ЦГБ № 2. «Мы занимаемся неотложной помощью. Ежедневно с мая и до конца летнего сезона к нам поступает по 10-15 травмированных любителей кататься на самокатах, начиная с детского возраста и заканчивая людьми 50-60 лет», – сообщил врач. Самые частые травмы при падении с самоката – ушибы мягких тканей и суставов, вывихи, переломы. Наиболее опасными повреждениями считаются черепно-мозговые травмы.

Также Федор Горбунов отметил, что за сутки в травмпункт обращается по 3-5 человек, на которых был совершен наезд. Как правило, это люди пожилого возраста. Для них столкновение с электросамокатом часто заканчивается переломом костей. Если травма серьезная, то человек сразу направляется в стационар.

Травматолог подчеркнул, что такое количество пострадавших появилось именно с распространением электросамокатов на городских улицах. «До этого падали с велосипедов и мотоциклов, но подобного ежедневного травматизма не было», – заверил он. У велосипеда и мотоцикла, в отличие от самоката, более устойчивая конструкция: человек находится в сидячем положении, имея опору на ноги.

«Важно помнить, что самокат представляет опасность и для окружающих, нужно выбирать для катания малолюдное место. Езда на самокате по оживленным тротуарам требует быстрой реакции, поэтому недопустимо использовать наушники. Категорически нельзя ездить на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам, не достигшим 18-летнего возраста», – заявили в мэрии.

Напомним, в Екатеринбурге в июне ввели ограничения для кикшеринговых самокатов в центральной части города. Однако до сих пор нет четкого механизма наказания нарушителей. 15 июля подростки на арендованном самокате сбили 78-летнюю туристку из Петербурга и скрылись с места происшествия. Пожилая женщина получила перелом бедра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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