Шесть свердловских энергетиков получили государственные награды

Шесть энергетиков из Свердловской области удостоены государственных наград.

В частности, за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено Алексею Иванову и Василию Киселеву, слесарям по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов Екатеринбургской теплосетевой компании, Борису Мурманскому – начальнику производственно-технического управления Свердловского филиала «Т Плюс».

Президентские награды свердловчанам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Приветствуя участников церемонии, глава региона отметил: «Особенно приятно видеть, как высоко оценен труд людей, достижениями которых пишется славная история родного края. Умные, талантливые, решительные и щедрые душой уральцы – всегда были, есть и будут главным богатством Свердловской области, мощной созидательной силой на пути к ее процветанию».

«Очень приятно, что отмечены заслуги не только мои, но и моих коллег. Без энергетики невозможно создание инфраструктуры в городах, работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий», – сказал Борис Мурманский.

Коме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена Лидии Гордеевой, аппаратчику химводоочистки Первоуральской ТЭЦ, Людмиле Куимовой, лаборанту химического анализа Свердловской ТЭЦ и Светлане Полозовой, машинисту крана Нижнетуринской ГРЭС.

Светлана Полозова больше 30 лет управляет краном. Своей профессией она очень гордится и считает ее ювелирной.

«Работа моя важна, и я могу сказать, что уникальна. Я поднимаю грузы до 100 тонн, перемещаю их с точностью до миллиметра, это очень тонкая и сложная работа. Всегда стараюсь ее выполнить качественно», – рассказала Светлана Полозова.

Отметим, что государственные награды – это высокая оценка труда энергетиков, их вклад в надежное энергоснабжение жителей уральского региона, свидетельство профессиональной ответственности и уверенность в дальнейшем развитии отрасли.

Екатеринбург, Елена Васильева

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