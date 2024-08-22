Врачи спасли женщину, у которой остановилось сердце во время родов

Свердловские врачи вернули к жизни 36-летнюю жительницу Екатеринбурга, у которой во время родов остановилось сердце. Ее ребенка тоже удалось спасти. Сейчас семья уже дома.

Как сообщили в ДИПе, пациентка поступила в Екатеринбургский клинический перинатальный центр на 39-й неделе беременности с гестационным сахарным диабетом. Так как все показатели были в норме, провели стимуляцию родовой деятельности. Через шесть часов индукции она почувствовала боль за грудиной, у нее произошла остановка дыхания, а у ребенка резко снизилась частота сердечных сокращений. Причиной этого стала эмболия околоплодными водами.

Акушеры-гинекологи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Едва малыш появился на свет, у его матери остановилось сердце. Врачи непрерывно в течение десяти минут реанимировали пациентку, и с четвертой попытки добились стабильного сердечного ритма. Затем еще два часа специалисты ЕКПЦ боролись с кровотечением, открывшимся в результате нарушения свертываемости крови.

«Пациентке перелили компоненты крови и факторов свертывания. Всего было перелито около 5 литров инфузионных растворов, в том числе около 3 литров компонентов крови для коррекции ее свертывания. Общий объем кровопотери при этом составил порядка 2,3 литра», – рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог ЕКПЦ Сергей Абабков.

Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, а затем после консилиума перевезли в СОКБ № 1. На четвертые сутки после операции, когда усилиями сотрудников реанимации все жизненно важные показатели пришли в норму, пациентку сняли с аппарата ИВЛ и перевели во второе хирургическое отделение. После терапии ее выписали домой.

Также медицинская помощь потребовалась новорожденному – его состояние оценивалось как тяжелое из-за перенесенной асфиксии. Медики отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных 72 часа проводили ему аппаратную гипотермию, снижая температуру его тела до уровня 33,5-34 градусов. Методика позволяет уменьшить метаболические потребности организма и энергодефицит клеток, а также побороть воспаление. В течение 10 суток – до стабилизации состояния – малыш проходил лечение в отделении реанимации, затем ему продолжали оказывать помощь в отделении патологии новорожденных № 1. Через три недели ребенка выписали домой.

Как отмечают специалисты, патогенез эмболии околоплодными водами пока до конца не изучен. Такое осложнение случается в среднем у одной из 20 тысяч рожениц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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