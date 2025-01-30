СМИ: задержан еще один уральский чиновник, курирующий ЖКХ

Уральские силовики задержали заместителя главы администрации Верхней Пышмы Алексея Харламова, об этом сообщает со ссылкой на собственные источники портал 66.ru.

Отмечается, что задержание может быть связано с нарушениями при покупке специализированного оборудования для очистных сооружений.

В приемной Харламова никто не берет трубку.

Напомним, на прошлой неделе Свердловской области был арестован по делу о коррупции в особо крупном размере бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Детали уголовного дела и подробности, в чем состоят претензии силовиков к бывшему чиновнику, неизвестны.

Верхняя Пышма, Елена Сычева

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