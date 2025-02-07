Бывшему военкому, помогавшему призывникам «косить» от армии, увеличили штраф в 43 раза

Свердловский областной суд в 43 раза увеличил штраф бывшему военкому, которого признали виновным в том, что он за деньги помогал призывникам избежать службы в армии.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, летом 2022 года бывший военный комиссар Орджоникидзевского района Ефим Белозёров создал преступную группу, которая за взятки помогала гражданам уклоняться от военного призыва. В состав шайки вошли сотрудники военкомата и медицинские работники, которые за взятки признавали молодых людей не годными к службе.

Белозёров подыскивал родителей призывников, готовых заплатить, чтобы сыновья не попали в армию. Взятки передавались ему как лично, так и через посредников. За вычетом своей доли, он передавал полученные деньги соучастникам преступной схемы.

Задержали Белозёрова в июне 2023 года. Была установлена его причастность к 8 эпизодам получения взятки и к одному мошенничеству с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В декабре 2024 года Орджоникидзевский районный суд признал Белозёрова виновным в получении взятки в составе организованной группы и мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Суд учел срок, который подсудимый провел под стражей и домашним арестом, и сократил размер штрафа до 100 тысяч рублей.

Прокурор подал апелляцию, сочтя наказание слишком мягким.

Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения ужесточил Белозерову наказание, увеличив размер штрафа в 43 раза – со 100 тысяч до 4 300 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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