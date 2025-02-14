Свердловчанин напал на служительниц храма в Подмосковье

Вооруженный мужчина напал на двух служительниц церкви Сергия Подольского в подмосковном Климовске.
Преступник ударил женщин по голове, а затем забрал около 3 тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых, сообщает телеграм-канал Mash.
В пресс-службе ГУ МВД Московской области заявили, что личность злоумышленника установлена. Это ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Он задержан.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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