Школьница отдала мошенникам сбережения матери

В Екатеринбурге школьница отдала мошенникам сбережения своей матери, сообщили в пресс-службе полиции города. Девочке на сотовый позвонил неизвестный и представился работником некой образовательной организации. Он объяснил, что проводится «редактирование электронных дневников» школ города. Для подтверждения ее учетной записи необходимо было назвать код из СМС.

После того как школьница продиктовала код, ей поступил другой звонок, с сообщением, что первый звонивший был мошенником и что злоумышленники получили доступ к аккаунтам самой девочки и ее матери на «Госуслугах». Ребенка напугали, что на маму уже оформили кредит и перевели деньги запрещенным организациям, а после вынудили взять родительский телефон – и перевести мошенникам порядка 500 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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