Гаишники задержали в Екатеринбурге очень пьяного водителя микроавтобуса

Свердловские автоинспекторы задержали водителя микроавтобуса, который был настолько пьян, что не смог связно говорить. О нарушителе сообщили в дежурную часть полиции неравнодушные граждане.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, накануне примерно в 9 часов утра поступило сообщение из Первоуральска, что на 333-м километре трассы Пермь – Екатеринбург движется Ford Transit с водителем, который предположительно пьян. Сотрудники ДПС нагнали подозрительный автомобиль и потребовали остановиться. Но водитель предпринял попытку скрыться, при этом совершая опасные маневры на дороге. Неадекватного нарушителя остановили на улице Металлургов при въезде в Екатеринбург. 58-летний мужчины действительно был очень пьян: от него исходил резкий запах алкоголя, он невнятно отвечал на вопросы. Алкотестер показал 1,135 мг/л в выдыхаемом воздухе, что соответствует стадии сильного опьянения.

К счастью, пассажиров в салоне микроавтобуса не было. Водителя высадили из машины, на него составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав. Также дополнительно возбуждено производство по статье 12.32 КоАП РФ в отношении юридического лица – владельца микроавтобуса, который допустил эксплуатацию автомобиля нетрезвым водителем. Штраф по статье составляет 100 тысяч рублей.

Микроавтобус Ford Transit задержан до окончания разбирательства. В настоящий момент полиция проводит дополнительные проверочные мероприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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