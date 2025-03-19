В Екатеринбурге снесут детсад ради новой частной клиники

В Екатеринбурге снесут здание детского сада ради строительства нового корпуса клиники «УГМК Здоровье». Информацию подтвердили в неофициальном телеграм-канале мэрии города «Екатеринбург Главное». Речь идет о детсаде № 347. Однако детей не будут распределять по другим садикам – сначала снесут старое здание начальной школы гимназии № 5 на углу Шейнкмана и Народной Воли, на его месте построят новый детский сад, и когда он будет готов принимать воспитанников, снесут 347-й.

Сообщается, что на освободившемся месте построят новый медцентр и инфекционный корпус, который по соглашению с правительством области возведет УГМК в рамках строительства социальных объектов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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