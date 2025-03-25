В селе Боярка автобус врезался в кучу досок (ФОТО)

В селе Боярка Заречного округа попал в ДТП рейсовый автобус.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария случилась 24 марта в 18:15 на 1 км региональной автодороги Курманка – село Мезенское. Водитель автобуса КАвЗ, ехавший по маршруту № 112 «Заречный – село Боярка», возле конечной остановки потерял управление и врезался в штабель досок, лежавших у частного дома. Три пассажира позже обратились за медицинской помощью.

Водителю автобуса 27 лет, права категории Д он получил менее года назад. Он пояснил автоинспекторам, что пытался объехать препятствие, но потерял управление и съехал с дороги.

Заречный, Елена Владимирова

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