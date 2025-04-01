Кем станет Савинова, вернувшись в Екатеринбург

Одна из самых обсуждаемых политических тем в Свердловской области сейчас посвящена судьбе Татьяны Савиновой, соратницы врио губернатора Дениса Паслера. Сегодня телеграм-каналы сообщили, что она возглавит министерство здравоохранения Свердловской области. Однако сразу несколько источников «Нового Дня» в правительстве региона и в самом медицинском ведомстве опровергли эту информацию.

В последнем, в частности, собеседники «Нового Дня» указали на то, что супруг Савиновой возглавляет подведомственную минздраву ЦГБ № 2 Екатеринбурга, что автоматически делает невозможным ее назначение – возникнет конфликт интересов.

«Будет другой министр. Андрей Карлов, скорее всего, не сохранит свое кресло, а вот информация о том, что Савинова будет курировать направление, прежде возглавляемое Павлом Крековым, соответствует действительности», – говорит собеседник агентства.

По другой версии, Карлов все же останется на посту главы регионального минздрава – как минимум, до октября, когда уже избранный губернатор будет формировать правительство.

Напомним, накануне вице-губернатор Креков написал заявление об отставке. По неподтвержденным пока данным, оно было удовлетворено.

Екатеринбург, Елена Сычева

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