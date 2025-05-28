В Екатеринбурге стартовали первые смены детских оздоровительных лагерей

В Екатеринбурге стартовали первые смены летней оздоровительной кампании. Более 58 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, в этом году смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. За счёт этого охват детей летним отдыхом будет увеличен. Всего по плану оздоровительная кампания охватит более 166 тысяч детей, то есть на две тысячи больше, чем годом ранее.

Напомним, что с 25 мая (сразу после завершения учебного процесса) стартовали смены в загородных лагерях. Первыми приняли детей «Юность», «Маяк» и «Заря», а 26 мая открылся лагерь «Каменный цветок».

Всего для юных горожан будет открыто 24 загородных детских оздоровительных лагеря, в том числе 17 муниципальных загородных и 7 ведомственных. Летние каникулы в них проведет не менее 29 тысяч 978 детей. «Поездом здоровья» на Черное море в этом году будет отправлено 1650 детей. Для тех, кто получил путевки в Анапу, купание в море в этом году будет недоступно, но им будет представлена альтернативная оздоровительно-развлекательная программа.

«Родители могут не волноваться: на сайтах и в социальных сетях детских лагерей указаны прямые контактные данные для связи с руководителями учреждений. Сегодня мы можем смело заявлять, что оздоровительная кампания – это не только период летних каникул, но и все другие сезоны года», – отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Свободных мест в санаториях для детей на 28 мая уже нет, с другими свободными варианытами летнего отдыха для юных горожан можно ознакомиться здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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