российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 июня 2025, 12:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Одного из сотрудников «Ура.ру» отпустили после допроса

Журналиста екатеринбургской редакции «Ура.ру» Сергея Бодрова, у которого утром дома прошли обыски, сегодня доставляли в СУ СКР по Свердловской области для допроса, но сейчас уже отпустили домой.

Об этом рассказал «Новому Дню» его адвокат Георгий Краснов. «В ходе допроса в качестве свидетеля Сергей заявил, что при осуществлении журналистской деятельности он никогда не нарушал закон. Более никаких показаний он не давал. После завершения допроса он поехал домой. Он не задержан и находится в процессуальном статусе свидетеля. У Сергея взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», – рассказал адвокат.

Напомним, сегодня с утра в редакции «Ура.ру» проходят обыски, коллектив подтвердил эту информацию через сообщение в своем телеграм-канале.

Также журналисты сообщают, что у себя дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Редакция Ura.ru сделала заявление об обысках

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,