Одного из сотрудников «Ура.ру» отпустили после допроса

Журналиста екатеринбургской редакции «Ура.ру» Сергея Бодрова, у которого утром дома прошли обыски, сегодня доставляли в СУ СКР по Свердловской области для допроса, но сейчас уже отпустили домой.
Об этом рассказал «Новому Дню» его адвокат Георгий Краснов. «В ходе допроса в качестве свидетеля Сергей заявил, что при осуществлении журналистской деятельности он никогда не нарушал закон. Более никаких показаний он не давал. После завершения допроса он поехал домой. Он не задержан и находится в процессуальном статусе свидетеля. У Сергея взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия», – рассказал адвокат.
Напомним, сегодня с утра в редакции «Ура.ру» проходят обыски, коллектив подтвердил эту информацию через сообщение в своем телеграм-канале.
Также журналисты сообщают, что у себя дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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