Областной суд утвердил приговор по делу о гибели ребенка на стройплощадке в Ирбите

Свердловский областной суд вынес окончательное решение по уголовному делу о гибели 11-летнего мальчика на неогороженной строительной площадке в Ирбите в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Апелляционная инстанция частично изменила приговор Ирбитского районного суда в отношении руководителя проекта ООО «Технический заказчик «Паритет» Дмитрия Вишнякова. Основное наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы (с запретом покидать дом с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы Ирбита и менять место жительства/работы без согласия контролирующего органа) оставлено без изменения, как и выплата Вишнякова отцу погибшего ребенка 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Изменения касаются гражданских исков: сумма компенсации морального вреда брату погибшего увеличена до 250 тысяч рублей, а надлежащим ответчиком по гражданскому иску признан только ООО «Технический заказчик «Паритет» (с него взыскано в общей сложности 1,7 млн рублей в пользу матери, брата и сестры погибшего). Также изменен порядок возмещения процессуальных издержек.

Напомним, что суд первой инстанции установил, что трагедия произошла из-за грубейших нарушений техники безопасности: стройплощадка не была должным образом огорожена и не охранялась, а бетонные блоки хранились нештабелированно. Вишняков, чьей обязанностью был контроль за соблюдением этих норм, признал вину.

Как ранее писал «Новый День», ребенок погиб, играя на территории недостроя, когда на него обрушился бетонный блок.

Ирбит, Светлана Муллагалеева

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