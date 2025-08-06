Свердловские дороги оказались худшими в УрФО

Свердловская область заняла 46-ю строчку в рейтинге регионов по качеству автодорог общего пользования. Этот результат – худший среди регионов УрФО.

Рейтинг, составленный по заказу РИА «Новости», учитывает два параметра: долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям, и протяженность автодорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории. Первый показатель на Среднем Урале составил 53,1%, второй – 131,5 км.

Для сравнения: ХМАО-Югра заняла второе место после Москвы с показателями 89,4% и 11,7 км, Челябинская область – третье (84,2% и 251,5 км). ЯНАО – на 8-м месте (76,2% и 3,7 км), Тюменская область – на 11-м (73,6% и 93,5 км), Курганская – на 35-м (59,2% и 138,6 км).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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